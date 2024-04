Atual de Arthur Aguiar alfineta Maíra após Sophia chamar Nigro de pai

Jheny Santucci, atual namorada de Arthur Aguiar, parece não ter gostado nada de ver Maíra Cardi incentivar Sophia a chamar Thiago Nigro de pai em vídeo que viralizou na tarde desta sexta-feira (19/4). A criança, de 5 anos, é fruto da relação da influenciadora fitness com o ator e ex-campeão do BBB22.

Tudo começou quando Maíra Cardi publicou Stories onde a pequena Sophia aparece chamando Nigro, seu padrasto, de “papai”. Nas imagens, o Primo Rico interage com a enteada e a ajuda a se maquiar. “E um pai que faz olho, que isso hein?”, diz Maíra Cardi, incentivando a criança. “Espera, espera…deixa eu conferir aqui”, responde Sophia enquanto vai olhar o resultado no espelho. Porém, desapontada, ela critica: “Papai fez um pouco mais borrado. Não está bom!”. Surpreso, o coach de finanças insiste. “Fiz borrado? Vamos pintar de novo então”. Veja o vídeo aqui!

Alfinetada para Maíra? Mãe de Gabriel, filho caçula de Arthur Aguiar, Jheny Santucci decidiu exaltar o lado paternal do companheiro e postou um compilado de momentos descontraídos e divertidos do ator com os dois filhos.

“Passando só pra lembrar o PAI maravilhoso que você é. Coloquei alguns momentinhos nossos em família.. poucos né? Pois nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar. Te amamos”, alfinetou na legenda.

Veja o vídeo de Jheny Santucci

Repercussão negativa

Viralizado, o vídeo com Maíra, Nigro e Sophia recebeu milhares de comentários nas redes sociais. “Paternidade é mais do que genética, é sobre quem está lá para você”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter. “Acho desnecessário bagunçar a cabeçinha da criança, até porque o Arthur é um pai presente, está sempre dando com filha”, considerou outra. “Daí a mãe separa do ‘papai’ e a menina fica como? Em uma separação, o padrasto vai continuar agindo como se fosse pai?”, completou mais uma.

Algumas pessoas viram a atitude de Maíra como uma possível tentativa de alienação parental, que é quando há a interferência psicológica promovida por quem detenha a guarda da criança ou adolescente na intenção de prejudicar a formação dos laços afetivos e criando um distanciamento de um dos pais.

“Isso é alienação parental e é crime. O Arthur devia tomar uma atitude. Se pelo menos ele não fosse um pai presente, mas é. E se ela separa, ele ainda vai manter a relação com a enteada?”, pontuou alguns dos comentários.