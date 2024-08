Atual gestão do IBGE apresentará novo plano de trabalho até janeiro de 2025, diz Pochmann

A atual gestão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentará um novo plano de trabalho até janeiro de 2025, visando a perspectiva de que o órgão possa coordenar um sistema nacional de dados estatísticos, que integraria os diversos bancos de dados já existentes em diferentes ministérios e órgãos públicos. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (21), por Marcio Pochmann, presidente do IBGE, em evento do instituto, no Rio de Janeiro.

O novo plano, que prevê uma reorganização para assimilar a atuação do instituto como coordenador do Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados (Singed), inclui incorporação de novas tecnologias, migração de trabalhadores do trabalho remoto para o trabalho presencial e até uma reformulação do organograma gerencial.

Segundo Pochmann, o IBGE trabalhou para construir um plano de trabalho compatível com o orçamento e quantidade de servidores existentes, mas agora instalaram uma comissão “que está redefinindo uma metodologia que permite então ter esse plano de trabalho olhando o horizonte para os próximos anos”.

“Seria possível, à luz de experiências internacionais de outros institutos nacionais de estatísticas, oferecer melhor qualidade e agilidade no trabalho que nós fazemos”, disse Pochmann.

As mudanças exigirão que o IBGE tenha um novo estatuto, já em discussão internamente “com os colegas”, disse ele.

“O novo regime de trabalho e também a integração das informações que o Estado está fazendo – a mudança gerencial, na verdade – resultarão nesse novo estatuto. O novo é resultado dessas ações que estão sendo feitas”, afirmou o presidente do IBGE.

