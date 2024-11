Audiência da AL-BA vai debater derramamento de petróleo na costa da Bahia nesta sexta

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) irá realizar uma audiência pública para debater encaminhamentos após o desastre por derramamento de petróleo na costa da Bahia. A discussão irá ocorrer nesta sexta-feira (8), no Auditório Jornalista Jorge Calmon, com apoio da Escola do Legislativo e do deputado Marcelino Galo (PT), presidente da Frente Parlamentar Ambientalista.

O debate se chama “1º Simpósio Internacional sobre Desastre por Derramamento de Petróleo na Costa do Brasil em 2019: Pesquisas, gestão de riscos, ações desenvolvidas e ciência-cidadã”.

Segundo a AL-BA, o simpósio promoverá o diálogo com relação aos resultados de pesquisas ambientais e de saúde relacionadas ao desastre ocorrido em 2019 em vários pontos da costa do Brasil.