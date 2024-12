Audiência de Marcus Grubert nos EUA é adiada para janeiro de 2025

A audiência de Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, que estava marcada para hoje na corte dos Estados Unidos, foi adiada. Segundo informações, a sessão deverá ser remarcada para 9 de janeiro de 2025, mas a data ainda aguarda confirmação oficial.

Grubert, que foi preso sob acusação de abuso infantil em maio de 2024, está em liberdade aguardando o desenrolar do caso que ganhou grande repercussão tanto no Brasil quanto no exterior, e envolve uma criança de 6 anos, filha de uma amiga e ex-assessora da cantora. A vítima teria relatado o crime à mãe logo após o ocorrido, o que deu início às investigações.

A defesa de Grubert tem solicitado o andamento do processo, enquanto a promotoria segue reunindo evidências e depoimentos relacionados à acusação. O adiamento da audiência faz parte dos trâmites do caso, que segue em curso no sistema judicial norte-americano.

