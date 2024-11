Audiência pública discutirá proteção do Jarê como patrimônio público

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do promotor de Justiça Alan Cedraz, realizará uma audiência pública no próximo dia 14 de novembro, às 8h, na Câmara Municipal de Lençóis, para discutir políticas públicas e medidas necessárias à proteção do Jarê, uma manifestação cultural e religiosa de caráter único na região da Chapada Diamantina. A audiência visa buscar soluções para os principais desafios enfrentados pelos praticantes do Jarê e garantir a continuidade da prática dessa tradição.

O evento será aberto à participação de autoridades públicas, sociedade civil, comunidades tradicionais e cidadãos, que também poderão acompanhar a discussão de forma virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams. Os interessados em participar de forma presencial ou online devem se inscrever antecipadamente, sendo admitidos os dez primeiros que enviarem um pedido para o e-mail [email protected] até dois dias antes do evento.

Segundo o promotor Alan Cedraz, o Jarê é uma manifestação cultural e religiosa de grande importância para a identidade das comunidades da Chapada Diamantina, representando não apenas uma prática religiosa, mas também um modo de vida e uma forma de resistência cultural. Ele destaca que o Jarê é um elemento central para o saber popular da região e uma expressão singular da memória coletiva local.