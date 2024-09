Áudio: Flora Cruz pede apoio de escolas de samba para A Fazenda 16

Faltam apenas 4 dias para a estreia de A Fazenda 16 e a gente continua de olho nos “spoilers” para contar para vocês, queridos leitores. E a Coluna Fábia Oliveira descobriu desta vez que Flora Cruz já começou uma campanha, mesmo que tentando ser “secreta”, para conquistar apoio para o reality rural da Record.

Nossa equipe teve acesso à mensagem que a influenciadora, filha de Arlindo Cruz, enviou para todas as escolas de samba do Rio.

“Oi amor, boa noite, Flora Cruz falando. Então, gente, estou passando para pedir o apoio de vocês dessa escola de samba maravilhosa, que eu tenho muito respeito e carinho, nesse momento da minha vida, que estou aqui, sendo a única representante do samba e do Carnaval. E espero muito poder contar com vocês”, afirmou ela.

A participação dos peões é segredo até o anúncio oficial, mas ela enviou essa gravação para as agremiações cariocas. Será que ela pensou que não existe fofoqueiro entre os integrantes? Eis a questão!

A Fazenda 16 será apresentada por Adriane Galisteu e tem estreia confirmada pela Record para o dia 16 de setembro.

A revelação de Flora Cruz em A Fazenda 16 A coluna Fábia Oliveira, sempre atenta quando o assunto é reality show, descobriu, em agosto, mais uma pessoa que estará no elenco de A Fazenda 16. E como não somos baú para qualquer segredos, revelamos, com exclusividade, quem era a peoa.

Uma das mulheres presentes no reality rural é ninguém mais, ninguém menos que Flora Cruz. Sim, caros leitores. Estamos falando da filha do cantor e compositor Arlindo Cruz.

Flora tem 21 anos e é a caçula de Arlindo e Babi Cruz. A jovem comanda uma marca com itens do artista, chamada Lojão Meu Lugar. A loja vende roupas com estampas ligadas ao pai e também outros artigos como canecas e porta copos.

Apesar de nova, Flora Cruz também é mãe do pequeno Ridan, fruto do relacionamento de dois anos com o pagodeiro Alexandre Nascimento. Na época, ela tinha 15 anos.

No Instagram, a filha de Arlindo Cruz acumula mais de 180 mil seguidores. Na rede, ela fala sobre moda, maternidade, autoestima e mostra o seu lifestyle. Na bio, ela descreve: “Você é dona de todo poder que precisa e aqui te provo isso”.

Bissexualidade assumida no programa Esta colunista soube que uma das participantes de A Fazenda 16, que tem pais bastante famosos, contratou uma coach para lhe ensinar causar no reality rural da Record. Entre os “conselhos” dados pela profissional, está revelar sua bissexualidade.

E isso não é tudo! A peoa pretende fazer topless e usar um biquíni beeeeem pequenininho, entre outras coisas, para ficar em evidência enquanto estiver na atração. Eita!

Na zona oeste do Rio de Janeiro, a entrada da moça na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões é o assunto nas rodinhas. Tem mais: os amigos da família estão morrendo de medo da moça, que é boca de caçapa quando bebe umas e outras. Tem gente achando que ela vai expor os atritos com a mãe – que não são poucos – e até segredos dos bastidores de escolas de samba carioca. Palpites?

Outros nomes em A Fazenda 16 Flora Cruz não foi a primeira participante revelada por esta colunista que vos escreve. Alguns nomes do elenco que descobrimos são: o ex-jogador de futebol José Eduardo Bischofe, conhecido como Zé Love; a ex-assistente de palco do Domingo Legal, no SBT, Diana Santana; a rainha do brega-funk e segunda eliminada de A Grande Conquista 2, MC Mari e a apresentadora Hariane Fonseca.

Em meados de agosto, Rodrigo Carelli casou um furor nas redes sociais, ao soltar uma pista da primeira participante da próxima edição de A Fazenda. O diretor do reality rural da Record afirmou que a moça já namorou um artista muito amado pelo Brasil.

“Uma das futuras peoas teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil. Quem é ela”, escreveu no X levantando inúmeras suspeitas.

Esta modesta coluna, que sempre está de olho em tudo, sacou que a mulher da charada pode se tratar de Flor Fernandez. A apresentadora iniciou e seguiu carreira no SBT, o que dá a entender que pode ser seu único registro na Carteira de Trabalho.

“Foi meu primeiro e único emprego. TVS/SBT é meu único registro em carteira. Agora sou PJ [Pessoa Jurídica], mas só trabalhei no SBT”, frisou para Fefito, do TV Fama, na Rede TV!, no ano passado.

Há três anos, a famosa contou ter vivido um romance com Amado Batista longe dos holofotes, mas que não virou uma relação formal. “Tem pegada, viu? O Amado Batista me conquistou, mas hoje é só um coleguinha. Posso falar? Até para mim [nós fomos um casal improvável]. Ele levou meses me conquistando”, comentou no Fofocalizando, do SBT, em 2021.