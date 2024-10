Aumento na energia elétrica impulsiona alta da inflação

Em outubro, a energia elétrica registrou um aumento de 5,29%, impulsionada pela bandeira tarifária vermelha. Esse aumento foi responsável por quase 40% da elevação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) no mês, conforme informações divulgadas pelo IBGE. O impacto da energia elétrica foi de 0,21 ponto percentual, representando 38,9% do crescimento total de 0,54% do IPCA-15. De acordo com as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a bandeira tarifária vermelha patamar 1 implica um acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos.

Já no patamar 2, o custo adicional sobe para R$ 7,87 por cada 100 kWh. Essa elevação nos preços da energia teve um reflexo direto na variação do grupo habitação, que apresentou um aumento de 1,72% em outubro, em comparação com 0,50% em setembro. O impacto da energia elétrica no grupo habitação foi significativo, contribuindo com 0,26 ponto percentual para o IPCA-15. Além disso, o gás de botijão também se destacou, apresentando uma alta de 2,17% no mesmo período.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira