Aura Pacaembu: Apartamentos de Alto Padrão em Perdizes

Se você está em busca de um imóvel que combine sofisticação, conforto e uma localização privilegiada, o Aura Pacaembu, no coração de Perdizes, é a escolha ideal. Este lançamento da Cyrela apresenta apartamentos espaçosos de 259 m² com opções de 3 ou 4 suítes e 3 vagas de garagem, oferecendo o conceito único de “casa suspensa”. Vamos explorar tudo o que esse empreendimento tem a oferecer!

Detalhes do Aura Pacaembu

Por que escolher o Aura Pacaembu?

O Aura Pacaembu não é apenas um apartamento, é um estilo de vida. Localizado na Rua Bocaina, 60, ele une a tranquilidade de um bairro residencial com a praticidade de estar perto de tudo o que São Paulo tem de melhor. Cada detalhe foi pensado para proporcionar bem-estar, exclusividade e comodidade.

Diferenciais do empreendimento:

Metragem generosa: 259 m² de área privativa.

Plantas personalizáveis: Opções de 3 ou 4 suítes.

Lazer completo: Piscinas, quadra de tênis, spa, sauna, brinquedoteca e muito mais.

Localização privilegiada: Proximidade com parques, shoppings, escolas, hospitais e comércio variado.

Arquitetura elegante: Fachada clássica e imponente que valoriza o empreendimento.

Conceito de Casa Suspensa

O Aura Pacaembu foi projetado para oferecer a sensação de viver em uma casa, mas com todas as vantagens de morar em um apartamento. As plantas são bem iluminadas, com ventilação cruzada e espaços amplos, ideais para famílias que valorizam conforto e funcionalidade.

Especificações Detalhes Metragem 259 m² Opções de Suítes 3 ou 4 Vagas de Garagem 3 Previsão de Entrega Dezembro de 2027 Construtora Cyrela Localização Rua Bocaina, 60, Perdizes

Localização do Aura Pacaembu

Perdizes: Um bairro completo

Morar no Aura Pacaembu significa estar em um dos bairros mais desejados de São Paulo. Perdizes é conhecido por sua atmosfera charmosa e arborizada, com ruas tranquilas que oferecem qualidade de vida para toda a família. A localização ainda conecta você facilmente a regiões como Pacaembu e Higienópolis.

Vantagens de morar em Perdizes:

Mobilidade: Fácil acesso às principais vias da cidade e transporte público.

Infraestrutura completa: Supermercados, academias, hospitais e escolas renomadas, como a PUC-SP.

Entretenimento: Próximo ao Shopping Pátio Higienópolis e Arena Mercado Livre Pacaembu.

Gastronomia: Restaurantes de alta qualidade e opções para todos os gostos.

Lazer Exclusivo

O Aura Pacaembu redefine o conceito de lazer em casa. O empreendimento oferece áreas de convivência e relaxamento que atendem todas as idades e estilos de vida.

Itens de lazer disponíveis:

Piscina coberta e descoberta

Quadra de tênis e quadra recreativa

Spa, sauna e wellness club

Brinquedoteca e playground

Salão de festas gourmet

Pool house e private house

Quem deve considerar o Aura Pacaembu?

O Aura Pacaembu é ideal para famílias que buscam um imóvel sofisticado, com muito espaço e infraestrutura de alto padrão. Se você deseja um lugar tranquilo, mas próximo das facilidades urbanas, esse empreendimento é perfeito para você.

FAQ: Perguntas Frequentes

Qual é a metragem dos apartamentos do Aura Pacaembu?

Todos os apartamentos possuem 259 m² de área privativa.

O Aura Pacaembu aceita pets?

Sim, o empreendimento é pet-friendly.

Há opções de plantas com 3 ou 4 suítes?

Sim, você pode escolher entre plantas com 3 ou 4 suítes, de acordo com sua preferência.

Quando o empreendimento será entregue?

A previsão de entrega é para dezembro de 2027.

Onde está localizado o Aura Pacaembu?

O endereço é Rua Bocaina, 60, Perdizes, São Paulo.

Resumo e Convite

O Aura Pacaembu é mais do que um lançamento imobiliário; é um convite para viver com qualidade, exclusividade e conforto. Localizado no coração de Perdizes, ele combina uma arquitetura elegante com lazer completo e proximidade de tudo o que você precisa.

Agende sua visita e conheça seu futuro lar!