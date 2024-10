Auroras boreais voltam a ‘dançar’ em céus da Europa e América do Norte

Fortes tempestades geomagnéticas no início de outubro proporcionaram a observação de auroras boreais em regiões que, normalmente, não são conhecidas por esses fenômenos.

A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dos EUA, já havia emitido um alerta sobre a possibilidade de ocorrência dessas tempestades. Como mostrado em imagens, foi possível observar auroras boreais no norte da Alemanha e Inglaterra, além de algumas áreas do Canadá e dos Estados Unidos, onde os habitantes também puderam apreciar o espetáculo natural.

Confira na galeria algumas imagens dessas auroras boreais impressionantes.

