Ausência na Copa do Brasil deve prejudicar ainda mais as finanças do Corinthians; veja tamanho do rombo

A eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana reduziu significativamente suas chances de participar da Copa do Brasil em 2025. Para garantir uma vaga no torneio, o clube precisa se classificar entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro, mas atualmente ocupa a décima quinta posição, restando apenas sete rodadas para o término da competição. A falta de participação na Copa do Brasil terá um efeito negativo nas finanças do Corinthians. O clube deixará de receber receitas importantes, como patrocínios, prêmios e bilheteiras, além de perder visibilidade para suas marcas. Nesta temporada, o Corinthians arrecadou R$ 22,89 milhões em premiações, mas poderia ter aumentado esse valor para R$ 31,5 milhões se tivesse sido vice-campeão, ou até R$ 73,5 milhões como campeão.

Para o ano de 2025, o Corinthians já tem confirmadas apenas as competições do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Neste último, a prioridade é evitar o rebaixamento, uma vez que a situação na tabela é preocupante. O clube ainda tem a possibilidade de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, desde que termine o Campeonato Brasileiro entre os doze primeiros colocados. A situação financeira do Corinthians é alarmante, com a dívida projetada para alcançar cerca de R$ 2,3 bilhões até o final de 2024.

