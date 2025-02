Austrália bane DeepSeek por risco à segurança nacional

A Austrália decidiu proibir a utilização da inteligência artificial desenvolvida pela DeepSeek em seus sistemas governamentais, citando preocupações relacionadas à segurança nacional. O ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, revelou que uma análise de ameaças indicou que a tecnologia da empresa representa um risco inaceitável para o país. Com essa medida, a Austrália se junta a um grupo seleto de nações que já tomaram ações contra a startup chinesa, que tem gerado polêmica em diversas partes do mundo. Burke afirmou que todos os serviços e produtos da DeepSeek serão eliminados dos sistemas governamentais de forma imediata. Ele ressaltou que a decisão do governo se baseia na proteção da segurança nacional, sem levar em conta a origem da tecnologia em questão. Embora a proibição não se aplique a dispositivos pessoais, as autoridades australianas estão incentivando a população a reavaliar o uso de tecnologias que possam ser consideradas duvidosas.

Além da Austrália, outros países, como Itália e Irlanda, também implementaram restrições em relação à DeepSeek, e diversas empresas privadas optaram por bloquear o acesso à tecnologia da startup. Essa não é a primeira vez que a Austrália toma medidas rigorosas em relação a empresas chinesas; em 2018, o país já havia banido a Huawei de seus sistemas de 5G, o que resultou em tensões diplomáticas com a China. Desde a eleição do governo de centro-esquerda em 2022, as relações entre Austrália e China passaram por uma melhora, mas a nova decisão pode impactar essa dinâmica.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA