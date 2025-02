Austrália propõe evacuar Ilhas Cocos, no Índico, devido à elevação do mar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O governo australiano quer realocar moradores das Ilhas Cocos, no oceano Índico, devido à elevação do nível do mar. Mas a proposta não foi bem recebida pelos cerca de 600 habitantes do arquipélago.

Austrália divulgou um plano para transferir os moradores e infraestruturas essenciais, como estradas e centrais elétricas, ao longo dos próximos 10 a 50 anos. O documento, datado de janeiro de 2025, explica que essa é a opção “mais viável para proteger vidas de forma social, econômica e ambientalmente respeitosa”, mas não especifica para onde os habitantes seriam levados.

O diretor-geral do condado das Ilhas Cocos, Frank Mills, criticou a falta de estratégias para garantir que os moradores possam permanecer. Para a AFP, ele disse que pode recorrer à Justiça contra a decisão do governo australiano que, por meio de um porta-voz, informou que a proposta “ainda está em discussão” e que a população será consultada antes de qualquer medida.

Relatórios do governo australiano indicam que o nível do mar na região pode subir 18 centímetros até 2030, em comparação com os níveis de 1992. Esse fenômeno intensifica os riscos de erosão e inundações, tornando a vida no arquipélago cada vez mais difícil.

As Ilhas Cocos, também chamadas de Ilhas Keeling, são um conjunto de 27 atóis localizados a 2,9 mil quilômetros da Austrália. Com altitude máxima de cinco metros, o arquipélago enfrenta erosão costeira e avanço do mar causado pelas mudanças climáticas.

A região faz parte de um grupo de territórios insulares de baixa altitude que já discutem alternativas diante da crise climática. Em 2024, a Austrália assinou um tratado com Tuvalu, microestado do Pacífico, garantindo aos seus habitantes o direito de viver no país caso a elevação do mar submerja o arquipélago.

HISTÓRIA DAS ILHAS COCOS

As Ilhas Cocos foram colonizadas pelo Império Britânico em 1857. O arquipélago permaneceu sob domínio do Reino Unido até 1955, quando a soberania foi transferida para a Austrália.

Em 1984, os moradores das Ilhas Cocos votaram a favor da integração com a Austrália. A decisão garantiu cidadania australiana completa à comunidade.

A maioria da população descende de trabalhadores malaios levados ao arquipélago no século XIX para atuar nas plantações de coco. Atualmente, o território sustenta sua economia com a comercialização de coco e copra, únicos produtos locais.