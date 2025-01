Australian Open: Madison Keys supera Sabalenka e é campeã pela 1ª vez

Em um feito inédito, a americana Madison Keys (foto em destaque) desbancou a número um do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka, e conquistou, neste sábado (25/1), seu primeiro Grand Slam — série que reúne os quatro principais torneios do tênis — no Australian Open, em Melbourne.

Posicionada em 14º lugar no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino), a americana venceu por 2 a 1 (6/3, 2/6 e 7/5) e chegou ao 10º título da carreira. Este ano, Keys conquistou o WTA 500 de Adelaide, também na Austrália.

Além do título no Australian Open, Madison Keys leva para casa 2,1 milhões de dólares (cerca de R$ 12,39 milhões). Já a vice, Aryna Sabalenka, embolsará 1,1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,49 milhões).

Keys tem 29 anos e foi vice-campeã do US Open de 2017. A tenista nasceu em 17 de fevereiro de 1995, em Rock Island, uma das Quad Cities no noroeste de Illinois. O pai Rick foi jogador de basquete universitário All-American da Divisão III no Augustana College. Ela tem uma irmã mais velha chamada Sydney. Montana e Hunter são as mais novas. Nenhuma delas joga tênis.

A paixão de Keys pelo esporte começou aos 4 anos, quando a menina assistiu Wimbledon pela televisão. Keys pediu aos pais uma roupa como a de Venus Williams, uma tenista também americana, e eles se ofereceram para comprar se ela começasse a jogar tênis.