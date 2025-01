Australiano dado como morto na Ucrânia está vivo e sob cutódia russa

O australiano Oscar Jenkins, de 32 anos, que havia sido dado como morto por tropas russas na guerra da Ucrânia, está vivo e sob custódia da Rússia. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29) pela ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, segundo a imprensa internacional.

“O governo australiano recebeu confirmação da Rússia de que Oscar Jenkins está vivo e detido como prisioneiro de guerra”, declarou Wong. A ministra demonstrou preocupação com a situação, destacando que o professor não possui formação militar e enfatizando que a Rússia tem obrigações legais de garantir um tratamento humanitário ao australiano.

“Tornamos claro à Rússia, tanto em Camberra quanto em Moscou, que o Sr. Jenkins é um prisioneiro de guerra, e que o país deve tratá-lo de acordo com as normas do direito humanitário internacional”, afirmou Wong. A ministra também alertou que, caso a Rússia descumpra essas obrigações, a Austrália tomará medidas “inequívocas”.

Captives have rights, but russians don’t really care

Oscar Jenkins, a 32-year-old former Melbourne school teacher has been captured by Russian soldiers while fighting in Ukraine’s foreign legion

A video shared on Telegram shows Jenkins bound and on his knees, being interrogated… pic.twitter.com/spECmB7T7P

— Йось /⁠ᐠ⁠。. 。⁠ᐟ⁠ (@yo_syp) December 23, 2024