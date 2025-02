“Autocuidado”: Preta Gil explica porque se maquiava quando fica internada

Preta Gil fez mais uma publicação, mas, desta vez, não foi para atualizar sobre seu estado de saúde, e sim para agradecer o carinho que tem recebido.

A cantora brasileira compartilhou um carrossel com várias fotos e vídeos de seu mês de janeiro, que foi passado no hospital.

“Janeiro, o mês do meu renascimento. Foi um mês muito difícil, desafiador e bonito”, descreveu na legenda.

“Não fiquei sozinha um único minuto. O mês começou com meu pai, Gilberto Gil, dormindo aqui comigo no sofá do hospital, e assim seguiu o mês com familiares e minha rede de apoio se revezando para cuidar de mim. É muito emocionante vivenciar esse amor tão pulsante. Obrigada, meus amores.”

Logo em seguida, Preta Gil falou sobre a importância do autocuidado nesses momentos difíceis, assumindo que se maquia mesmo quando está internada.

“Sim, eu me maquio quase todos os dias para ficar no hospital. Faz parte da minha rotina. Acordar, tomar café, tomar banho e me maquiar. O autocuidado me fortalece. Mesmo com a mão tremendo, faço questão de praticar o autoamor”, ressaltou.

Por fim, mencionou que ainda está internada, mas esperançosa. “Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital, mas tenho certeza de que estou caminhando e evoluindo para ter alta em breve. Que fevereiro seja um mês de muitas vitórias para nós!”, desejou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Preta Gil (@pretagil)

Leia Também: Demissão e dívidas: empresas de Bocardi devem milhões, afirma portal