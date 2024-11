Autópsia e exames toxicológicos de Liam Payne revelam novos detalhes

Os testes toxicológicos de Liam Payne foram finalmente divulgados pelas autoridades, trazendo mais detalhes sobre as circunstâncias de sua morte trágica em Buenos Aires.

Inicialmente, uma autópsia preliminar apontava que o ex-integrante do One Direction havia falecido devido aos ferimentos causados por uma queda do terceiro andar do Hotel Casa Sur Palermo. Agora, os testes toxicológicos oferecem uma visão mais profunda sobre as últimas horas do cantor.

De acordo com o relatório, Payne “não possuía grandes quantidades de múltiplas drogas no organismo”, mas foram detectados álcool, cocaína e um antidepressivo prescrito em sua urina, sangue e olhos, indicando que ele estava sob o efeito dessas substâncias. As autoridades também concluíram que o cantor não estava plenamente consciente no momento da queda e não havia sinais de luta ou defesa.

A autópsia final relatou 25 ferimentos consistentes com uma queda de grande altura, com lesões fatais na cabeça, além de hemorragias internas e externas no crânio, tórax, abdômen e membros, o que contribuiu para o mecanismo de sua morte. O chefe dos serviços de emergência de Buenos Aires, Alberto Crescenti, confirmou que a gravidade dos ferimentos tornava qualquer tentativa de socorro inviável: “a equipe não pôde fazer absolutamente nada” para salvar Payne.

Os resultados do exame toxicológico e da autópsia foram comunicados à família, oferecendo uma conclusão mais detalhada para o caso.

