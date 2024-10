Autópsia preliminar indica que Liam Payne morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa

Uma autópsia preliminar divulgada pelo diário Clarín, o jornal de maior circulação da Argentina, indica que o cantor Liam Payne morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa.

De acordo com a publicação, o ex-One Direction de 31 anos teve uma morte instantânea após cair de uma altura de pouco mais de 13 metros, do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires.