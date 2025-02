Autor de Feminicídio ocorrido em Nova Alegria é preso pela polícia civil de Itamaraju

No final da tarde dessa sexta-feira feira, a polícia civil de Itamaraju cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de Nilson de Jesus Rocha (35 anos), o qual foi localizado em uma fazenda, na comunidade são domingos, 20 KMs depois do Povoado de Nova Alegria, Itamaraju/BA, local de difícil acesso.

Nilson é investigado pela morte de sua companheira Adriana Cunha da Silva (34 anos). Segundo testemunhas, no dia (02) de fevereiro de 2025, estavam no rio Jucuruçu, no povoado de Nova Alegria, onde também se encontravam a Vítima Adriana e seu companheiro Nilson, apelidado de “Ninho”.

Em determinado momento, observaram Nilson abraçando Adriana na cachoeira e, acreditando que o casal estivesse em um momento íntimo, saíram do rio e ficaram esperando Adriana na pista.

Após alguns minutos, Nilson retornou sozinho. Questionado sobre Adriana, inicialmente ficou em silêncio, mas, ao ser pressionado, foi notado que ele tinha um tufo de cabelo entre os dedos. Então, confessou ter matado Adriana e afirmou que seu corpo apareceria boiando no rio.

As testemunhas correram para procurar Adriana, mas não a encontraram. Mais tarde, ao procurarem Nilson, o encontraram em um Bar em Nova Alegria, onde ele novamente se recusou a responder sobre Adriana, se evadindo do local.

Com a ajuda de populares, continuaram a busca pelo corpo no rio e somente na manhã seguinte, por volta das 05h00, o corpo de Adriana foi encontrado boiando no rio.

As testemunhas relataram que Nilson e Adriana moravam juntos em uma casa alugada e brigavam com frequência. Nos últimos dias, Adriana dizia que a relação não daria certo, pois Nilson estava se comportando de maneira agressiva. Além disso, Adriana já havia relatado episódios de violência doméstica, mencionando hematomas e uma mordida no ombro, mas não acreditava que denunciá-lo resolveria o problema.

As testemunhas afirmaram ter aconselhado Adriana a terminar o relacionamento, mas sem sucesso. Perante a autoridade policial, Nilson alegou que não se lembra se bateu nela ou o que tenha feito. Se limitou a dizer que não saber explicar o que aconteceu.

Nilson foi indiciado por Feminicidio, cujas penas, com a alteração da lei no ano de 2024, podem chegar a 60 anos de reclusão. O preso foi encaminhado para Teixeira de Freitas onde permanece à disposição da Justiça.

FONTE: 8ª COORPIN/TEIXEIRA DE FREITAS