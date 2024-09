Autor de Mania de Você, da Globo, vive romance com ator famoso

Na próxima sexta-feira, 06 de setembro, vai ao ar na tela da Globo a último capítulo de Renascer, remake da trama original de 1993 de Benedito Ruy Barbosa, escrita e repaginada por seu neto, Bruno Luperi, o mesmo autor que assinou outro remake de sucesso do avô, Pantanal (2021). A reprise do último capítulo acontece no sábado (07/9), preparando campo para a estreia de Mania de Você.

Na segunda-feira, 09 de setembro, a estreia da novela Mania de Você acontece, do autor João Emanuel Carneiro, o mesmo de sucessos como A Favorita (2008), Avenida Brasil (2012) e Todas as Flores (2022). Ele é considerado a estrela máxima da nova novela da Globo, pois seu talento e sucessos falam por si só. A trama inédita destacará um casal gay, vividas por Mariana Santos e Vanessa Bueno, na tentativa de atrair olhares que faltaram em ‘Renascer’.

