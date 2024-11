Autor de sambas memoráveis, Paulinho da Viola faz show imperdível

Autor de sambas refinados, Paulinho da Viola desembarca no Festival “Estilo Brasil”, no próximo dia 23 de novembro, apresentando, no setlist, um repertório de responsa. São músicas que ele não tocava há tempos e que presenteia o público na celebração dos mais de 80 anos de vida. Será a primeira vez da turnê “Quando o Samba Chega” em Brasília.

“Depois de tantos anos de carreira, tem algumas músicas que não podem faltar, pois o público espera ouvir aqueles sucessos. Para além desses sucessos, eu trouxe neste show algumas músicas que não cantava em shows há muito tempo”, antecipa o artista.

Também será a oportunidade de ouvir pérolas como Coração Leviano, Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida, Nervos de Aço, de Lupicínio Rodrigues, Sinal Fechado e a épica Pecado Capital.

Pecado Capital foi escrita, especialmente, para a novela homônima de 1976, estrelada por Francisco Cuoco – a primeira da Globo exibida a cores no horário das 20h -, a música eternizou o refrão “dinheiro na mão é vendaval” como sinônimo de ostentação e esbanjamento, mais atual impossível.

Sucesso na voz de Chico Buarque gravada em 1974, Sinal Fechado, lançada por Paulinho da Viola cinco anos antes em compacto, faz paralelo com os “anos de chumbo” no Brasil e a censura, período em que artistas visados pela ditadura, a exemplo do autor de Construção, recorriam à pseudônimos como o famoso Julinho da Adelaide.

Grande sucesso nas rádios, nas rodas de sambas e, claro, nos palcos, Coração Leviano, lançado em 1977, também fez sucesso na voz do furacão Clara Nunes. Samba melódico sofisticado pela refinada construção musical e letra poética, mais do que a narrativa de uma dolorosa separação sem adeus da ex-amada, a música alude à desilusão do artista com um dos grandes amores da vida, a escola de samba Portela. Isso porque, por discordar dos critérios nas disputas dos enredos e dos rumos do carnaval na época, se afastou da escola e dos desfiles por mais de 30 anos.

Talvez um dos maiores sambas de todos os tempos, Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida, com enredo de traição, remorso e redenção, também é um hino à Portela, depois que o autor, com sentimento de culpa, musicou a letra de Hermínio Bello de Carvalho: “Sei Lá Mangueira. Se um dia/Meu coração for consultado/Para saber se andou errado/Será difícil negar/Meu coração tem mania de amor/Amor não é fácil de achar”, desculpa-se.

Ao todo, o Festival “Estilo Brasil” terá, de 14 de novembro a 14 de dezembro, 13 atrações que, em formatos que vão de voos solos a parcerias, passearão por diversos gêneros: da MPB ao samba, do rap à bossa nova, flertando com o jazz, o pop rock e o hip hop. São artistas de peso como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Xamã, Stacey Kent, Danilo Caymmi, Silva, Poesia Acústica e muito mais.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de Ourocard Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Chico César & Geraldo Azevedo (abertura de Antônio Carlos e Jocafi)

Turnê: Violivoz

14 de novembro

Ana Carolina

Turnê: Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você

16 de novembro

Paulinho da Viola – 80 anos

Turnê: Quando o samba chama

23 de novembro

Stacey Kent & Danilo Caymmi cantam Tom Jobim (participação Roberto Menescal)

Turnê: Um Tom sobre Jobim

29 de novembro

Poesia Acústica & Xamã (abertura de Lourena)

30 de novembro

Silva (abertura com Anelis Assumpção)

Turnê: Encantado

7 de dezembro

Ivan Lins (abertura Joyce Moreno)

14 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: de 14 de novembro a 14 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital (cliente Banco do Brasil Visa têm 60% de desconto)

Clientes têm direito a adquirir até quatro (4) entradas por CPF (em qualquer categoria)