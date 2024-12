Autor previu crise na Lagoinha dois anos antes de ela estourar

Escrito há dois anos, o livro “O Desavivamento”, do pastor Marcos Borja, ganhou relevância nos dias atuais ao abordar de forma contundente o impacto negativo do envolvimento político dentro das igrejas evangélicas. Baseado em eventos reais ocorridos em Belo Horizonte, a obra examina o que o autor chama de “desavivamento” — um enfraquecimento espiritual causado por escolhas que priorizam interesses terrenos em detrimento do Reino de Deus.

Com uma mensagem que parece ter previsto a grave crise enfrentada hoje pela Igreja Batista da Lagoinha, Borja alerta sobre os perigos de transformar púlpitos em palanques eleitorais. Ele adverte que essa prática, ao invés de edificar, traz divisão, enfraquece a fé dos membros e afasta o Espírito Santo.

“Com as boas intenções dos valores cristãos abraçados por políticos não cristãos, vem escondida uma opressão espiritual demoníaca que causa divisão entre os irmãos e afasta as pessoas do verdadeiro evangelho. O Reino de Jesus não é deste mundo”, afirma Borja.

O livro faz menções diretas a figuras proeminentes da Lagoinha, incluindo André Valadão. O pastor alerta que, caso a igreja continuasse usando seus púlpitos para agendas políticas, as consequências seriam inevitáveis. Ele descreve isso como “uma tragédia anunciada” e reforça que o envolvimento com a política pode desviar a igreja de sua missão espiritual. A mensagem do autor ganha ainda mais peso diante dos problemas que atualmente afetam a instituição.

Pastor Marcos Borja – @Reprodução

Depoimentos sobre o impacto da obra reforçam sua importância. Nívea Soares, cantora e pastora, destacou: “Gostei muito do livro… muito forte, condiz com o que Deus tem ministrado ao meu coração nos últimos anos.” O missionário Beto Tavares, da Jocum, acrescenta: “Revelou os alicerces da minha fé e me encorajou a olhar para frente com esperança.” O Pastor Elton Gomes Lucas do Ministério Justiça e poder, finaliza seu depoimento sobre o livro, afirmando ser o “melhor livro escrito sobre politica e igreja”

No livro, Marcos Borja destaca o poderoso avivamento que ocorreu na Igreja da Floresta, em Belo Horizonte, um movimento que transformou a congregação e impactou profundamente a sociedade. Ele descreve como a presença do Espírito Santo trouxe curas, crescimento espiritual e uma intensa renovação de fé, alcançando não apenas os membros da igreja, mas também casas, escolas e hospitais da região. Esse avivamento, segundo o autor, é um exemplo vivo do que Deus pode fazer quando a igreja prioriza a busca por Sua presença acima de tudo.

