Autora do gol do jogo, Ary comenta triunfo sobre o Vitória na final do Baianão feminino

Após o triunfo sobre o Vitória em Simões Filho, nesta quarta-feira (6), Ary, autora do único gol do Esquadrão de Aço comentou sobre a partida. Durante a entrevista para o Bahia Notícias, a atleta ainda comentou sobre as expectativas para o jogo de volta.

“Foi um jogo complicado, sim, mas eu acho que, como o professor falou, que se a gente fizesse nosso jogo e colocasse a bola no chão. Se saísse como a gente tem feito nos jogos e treinando, poderíamos sair com um placar mais elástico. Tivemos oportunidades, mas, infelizmente, não conseguimos converter todos os gols. Agora é trabalhar durante a semana para poder, na partida de volta, fazer um belo jogo e sair campeão do jeito que o Bahia merece”, afirmou a jogadora.

Além disso, Ary disse que o duelo de volta começara de igual para igual, sem contar com a vantagem garantida nesta partida.

“Sair em vantagem é sempre bom, ainda mais decidindo um jogo em casa. Acho que, independente de qualquer coisa, lá vai ser 0 a 0, o mesmo jogo pegado, e não vai faltar força de vontade e empenho para corrermos atrás do resultado”, revelou a atacante.