Autora presta apoio a Blake Lively após atriz acusar Justin Baldoni de assédio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A autora Colleen Hoover usou as redes sociais para apoiar a atriz Blake Lively, artista que está processando o ator e diretor Justin Baldoni por assédio. O caso teria acontecido durante as gravações do filme “É Assim que Acaba”, baseado no best-seller escrito por Hoover.

“Blake Lively, você tem sido honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Obrigada por ser quem você é. Nunca mude. Nunca murche”, escreveu a autora no Instagram. Além disso, o post traz uma imagem da escritora abraçando a atriz.

Lively está processando Baldoni alegando que o colega de cena teria praticado assédio sexual e ainda feito um esforço para destruir sua reputação.

Segundo a ação, os desentendimentos teriam começado ainda durante as filmagens. Por esse motivo, uma reunião foi feita para discutir o ambiente hostil que a atriz afirmava presenciar no set. Marido de Blake, o ator Ryan Reynolds, 48, participou do encontro.

Entre as alegações de Blake estão as acusações de que Baldoni mostrava imagens de mulheres nuas para todo o elenco feminino do longa e com frequência relembrava seu vício em pornografia para todos ao redor. Segundo ela, o diretor também tinha o hábito de falar sobre seus interesses sexuais, sobre genitálias e sobre o peso de Blake.

Procurado pela Variety, Bryan Freedman, o advogado de Baldoni, chamou as acusações de “falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas”.

