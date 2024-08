Autoridades da França e do Canadá analisam destroços do avião

Neste domingo (11.ago), as equipes retiram os motores do avião PS-VPB para investigação

Agentes do Cenipa no local da queda do avião da VoePass; acidente matou 62 pessoas Divulgação/FAB

PODER360 11.ago.2024 (domingo) – 14h22



Representantes da Agência francesa BEA (Bureau D’enquetes Et D’analyses Pour La Securite De L’aviation Civile, France) e da Agência canadense TSB (Transportation Safety Board) estão no Brasil para acompanhar a análise dos destroços do voo 2283 da Voepass (antiga Passaredo). Segundo a Fab (Força Aérea Brasileira), neste domingo (11.ago.2024), as equipes retiram os motores do avião PS-VPB.

Os restos da aeronave estão no local da queda, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. No sábado (10.ago), foram retirados os gravadores, conhecidos como caixas-pretas, para análise. A investigação é realizada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Segundo a Fab, os motores serão armazenados incialmente na capital São Paulo, nas instalações do SERIPA IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). A BEA é responsável pela fabricação da aeronave, enquanto a TSB é a fabricante dos motores.

Entenda os próximos passos das equipes no local da queda de avião Assista: vídeo mostra como ficou área após retirada dos corpos Famílias fazem reconhecimento de corpos As famílias das vítimas do voo 2283 fazem o reconhecimento dos corpos retirados dos escombros da aeronave. Segundo o Estado de São Paulo, até o sábado (10.ago) 26 núcleos familiares estavam no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo à unidade central do IML (Instituto Médico Legal) da capital paulista, para realizar os procedimentos de coleta de material genético.

Até o momento, 2 dos 62 corpos foram identificados. Segundo o Estado, os familiares são orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação e da coleta de materiais genéticos, que segue uma ordem de realização para seleção:

mãe e/ou pai dos desaparecidos; filho e/ou cônjuge do desaparecido; irmão germano do desaparecido; 2 ou mais irmãos germanos do desaparecido. Leia mais:

