Auxílio Reconstrução para famílias afetadas pelas enchentes no RS já está disponível em site

A partir desta segunda-feira (27), as famílias desalojadas e desabrigadas de 369 municípios do Rio Grande do Sul poderão confirmar as informações do responsável de cada uma delas cadastradas pelas prefeituras gaúchas no site do Auxílio Reconstrução. O valor de R$ 5.100,00 será pago em uma única parcela pelo governo federal, limitado a um recebimento por família afetada pelas cheias. Esta ajuda financeira servirá para a compra de móveis, eletrodomésticos e utensílios que as mesmas perderam em decorrência das enchentes. Após a confirmação das informações pelo cidadão, os dados da família beneficiária serão enviados à Caixa Econômica Federal para conferência e pagamento, em 48 horas, na conta do responsável familiar cadastrado. As famílias contempladas são aquelas residentes em áreas urbanas e rurais atingidas pelas enchentes no estado e identificadas pelas prefeituras. O auxílio é destinado às que tiveram perdas de bens e/ou que deixaram suas casas, de forma temporária ou definitiva. O benefício não alcança proprietários de comércios que sofreram danos.

Para verificar se o pagamento único já foi liberado, o responsável pela família deve acessar periodicamente, usando login e senha no site Gov.Br.

Cada família pode ter apenas um Auxílio Reconstrução. O recebimento de mais de um deste benefício é considerado crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, sujeito a sanções penais e cíveis cabíveis. O fraudador ainda terá que ressarcir à União o valor recebido irregularmente.

Até a publicação desta reportagem o site oficial para conferência do benefício ainda não estava funcionando.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e informações da Agência Brasil