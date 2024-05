Auxílio reconstrução para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul deve começar a ser pago neste mês

O auxílio reconstrução para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul pode começar a ser pago ainda neste mês, de acordo com o ministro extraordinário da Reconstrução do Estado, Paulo Pimenta. A portaria que regulamenta o benefício de R$ 5.100, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve ser publicada em breve. A medida visa ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas e enchentes que assolaram a região. Os municípios começarão a cadastrar os dados das pessoas que podem ser beneficiadas a partir de quarta-feira. Na semana seguinte, os gaúchos listados pelas prefeituras validarão as informações no portal Gov.br. A Caixa Econômica Federal terá até 48 horas para realizar a transferência do auxílio, que poderá ser feito a partir do dia 29 de maio. A tragédia no Estado já deixou um saldo de 157 mortos, 806 feridos e 88 desaparecidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os municípios habilitados a receber o pagamento somam 369, de acordo com a Defesa Civil nacional. O apoio financeiro será destinado a 240 mil famílias desabrigadas e desalojadas, em parcela única via Pix. O valor total do pagamento será de R$ 1,22 bilhão e ficará a cargo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O anúncio da medida foi feito pelo presidente durante sua visita ao Rio Grande do Sul. O acesso ao auxílio financeiro será concedido com base nas informações enviadas pelos municípios. O benefício será transferido preferencialmente para o responsável familiar, sendo permitido mesmo para famílias que participam de outros programas sociais. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou a importância da ajuda para as pessoas que perderam seus pertences devido às enchentes, garantindo uma transferência rápida e facilitada via Caixa Econômica Federal.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Governo federal anuncia isenção da taxa do Enem para estudantes do Rio Grande do Sul



Centro de Porto Alegre vira lixão a céu aberto após água baixar



*Reportagem produzida com auxílio de IA