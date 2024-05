Auxílio Reconstrução recebe dados de cidadãos do RS a partir de 27 de maio

Na data, as prefeituras do Estado poderão enviar as informações sobre as famílias atingidas pelas chuvas; benefício será de R$ 5.100

Auxílio Reconstrução é aposta do governo para ajudar famílias que tiveram suas moradias afetadas pelas chuvas no RS Sérgio Lima/Poder360 – 10.mai.2024

Anna Júlia Lopes 20.mai.2024 (segunda-feira) – 22h05



O ministro do Desenvolvimento Regional Waldez Góes anunciou nesta 2ª feira (20.mai.2024) que, a partir de 27 de maio, as prefeituras do Rio Grande do Sul poderão começar a enviar os dados dos cidadãos para que recebam o Auxílio Reconstrução, anunciado pelo governo na última semana no valor de R$ 5.100.

Segundo o ministro, o governo disponibilizou o site para que as prefeituras baixem as planilhas que serão preenchidas com os dados da população. Depois de as informações serem recolhidas, a Dataprev fará um cruzamento de dados, resultando em um relatório sobre as famílias atingidas pelas chuvas.

Para preencher as planilhas, os municípios terão que informar os seguintes dados:

área afetada pelas chuvas: mapeamento da cidade; e pessoas residentes das áreas atingidas que tiveram perdas: nome e CPF dos integrantes da família e a indicação de quem é o “chefe” da família (de acordo com o ministro, a preferência é que seja uma mulher). As planilhas poderão ser enviadas ao governo a partir da próxima 2ª feira (27.mai). Na data, os cidadãos devem entrar no site gov.br/auxilioreconstrucao para conferir os seus dados.

O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, afirmou que o governo deve instalar pontos de checagem nos abrigos, para aqueles que perderam seus telefones celulares ou computadores na tragédia poderem conferir os dados. Disse também ser possível que os pagamentos sejam feitos ainda no mês de maio.

Com o cruzamento de dados feitos pela Dataprev, o relatório final do governo identificará quem são os beneficiários que tem ou não conta na Caixa Federal Econômica. Aqueles que tiverem, terão o valor do auxílio depositado automaticamente. Já os que não têm, a própria Caixa criará uma conta para onde o dinheiro será enviado.

AUXÍLIO RECONSTRUÇÃO O governo federal anunciou na última 4ª feira (15.mai) um vale para as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os pagamentos serão feitos via Pix pela Caixa Econômica Federal. A iniciativa é voltada para ajudar as pessoas que perderam móveis e eletrodomésticos nas enchentes.

Trata-se de um voucher de R$ 5.100 para quem teve as moradias diretamente afetadas na catástrofe. É esperado que beneficie 200 mil famílias. O impacto seria de R$ 1,2 bilhão.

Segundo a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o endereço da pessoa afetada será conferido por meio do cruzamento de dados com as companhias de água local.