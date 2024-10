Avanço de Nunes ao 2º turno coroa voo solo de Tarcísio sem Bolsonaro

São Paulo – A passagem do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), em primeiro lugar para o segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo mais acirrada em décadas representou uma importante vitória do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se empenhou pessoalmente no projeto de reeleição do aliado, a despeito da hesitação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em se engajar na campanha do emedebista.

Nesse domingo (6/10), Nunes desbancou o influenciador Pablo Marçal (PRTB), candidato que mais ameaçava sua ida ao segundo por disputar com ele o eleitorado bolsonarista. O prefeito conquistou 29,48% dos votos, 25 mil a mais do que o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), que obteve 29,07% e contra quem vai disputar o segundo turno em 27 de outubro. Marçal ficou em terceiro com 28,14%.

Tarcísio articulou para que Bolsonaro apoiasse Nunes indicando o vice na chapa do prefeito, o coronel Mello Araújo (PL), mas não conseguir garantir uma participação efetiva do ex-presidente na campanha do aliado. Quando Marçal começou a crescer de forma expressiva nas pesquisas, entre agosto e setembro, e Bolsonaro começou a dar sinais favoráveis ao candidato do PRTB, o governador entrou de cabeça na eleição municipal para apoiar o emedebista.

O chefe do Palácio dos Bandeirantes chegou a fazer um bate-e-volta a Brasília para impedir o desembarque de Bolsonaro da aliança de Nunes após ouvir do ex-presidente que estava assinado seu “atestado de óbito” político ao insistir no apoio ao prefeito, diante do crescimento de Marçal.

Enquanto aguardava o engajamento de Bolsonaro, o governador comprou a briga pela reeleição do aliado, fazendo agendas frequentes ao lado do emedebista, participando da propaganda eleitoral no rádio e na TV e pedindo apoio sozinho em eventos com empresários e lideranças religiosas. Em todas as conversas, dizia que o prefeito é “honesto” e “humilde” e o único capaz de derrotar Boulos no segundo turno.

1 de 13

Nunes em evento da Abrasel

Campanha/Ricardo Nunes

2 de 13

Nunes durante caminhada na Lapa

Campanha Ricardo Nunes

3 de 13

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de SP, divulgando material de campanha

Campanha Ricardo Nunes

4 de 13

Nunes em visita a creche

Campanha Ricardo Nunes

5 de 13

Nunes em ação de rua

Campanha Ricardo Nunes

6 de 13

Nunes em evento no Secovi

Campanha Ricardo Nunes

7 de 13

Nunes olha para planta de obra pública

Prefeitura de São Paulo

8 de 13

Nunes durante visita à represa Billings

Prefeitura de São Paulo

9 de 13

Nunes cumprimenta paciente em unidade de saúde

Prefeitura de São Paulo

10 de 13

Nunes ao lado dos aliados Tarcísio de Freitas e Milton Leite

Prefeitura de São Paulo

11 de 13

Nunes na sala de reuniões do 5º andar da Prefeitura

Prefeitura de São Paulo

12 de 13

Nunes posa para foto com cozinheira

Prefeitura de São Paulo

13 de 13

Nunes dá a mão a funcionária pública no centro

Prefeitura de São Paulo

O esforço de Tarcísio é reconhecido por todos os outros aliados de Nunes. Na noite deste domingo (6/10), após o resultado favorável das urnas, o governador foi ovacionado antes do discurso do prefeito, que agradeceu o apoio de Tarcísio em primeiro lugar e depois abraçou o aliado, a quem chamou de irmão.

O engajamento de Tarcísio na campanha de Nunes marcou um voo solo bem-sucedido nas urnas sem a participação direta de Bolsonaro, seu padrinho político e o responsável por lançá-lo candidato a governador em 2022. Entre os aliados de Nunes, o envolvimento tão dedicado de Tarcísio foi visto como um impulso decisivo, conferindo o carisma que faltava ao prefeito.

A campanha de Nunes vibrou tanto com o empenho do governador que fez um jingle sobre o tema. Com a ideia de juntar nomes de casais que são “shipados” (endossados) nas redes sociais, o marketing do emedebista criou uma paródia da música pop coreana Gangnam Style, de Psy, dizendo que São Paulo iria “NunesTar”, na junção de Nunes e Tarcísio.

Peso na retal final Ainda assim, o prefeito chegou ao primeiro turno sob forte tensão, por conta das pesquisas da véspera que indicavam uma empare número com Marçal, no segundo lugar.

Para aliados de Nunes, dois fatos ocorridos na reta final foram decisivos para conter o crescimento do influenciador entre o eleitorado de direta: a divulgação do laudo falso de Marçal contra Boulos, que afastou eleitores indecisos do adversário, e a live feita na sexta-feira (4/10) por Bolsonaro com o vice, Coronel Mello Araújo (PL), pedindo votos para o prefeito, que trouxe de volta alguns dos eleitores conservadores.

Bolsonaro declarou formalmente seu apoio ao prefeito e conclamou seus seguidores a não votarem em Marçal, além de criticá-lo publicamente. Aliados do ex-presidente e o governador queriam mais: uma participação no programa de TV e entrada na campanha, o que não ocorreu. A live da sexta-feira, contudo, foi recebida como um empurrão que ajudou a desembolar a corrida.