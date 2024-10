Avante anuncia processo de expulsão de ex-Candidato à prefeitura de Vitória da Conquista

Em nota o partido Avante alerta sobre um processo de expulsão para o antigo candidato para a prefeitura de Vitória da Conquista, Marcos Adriano de Oliveira Cardoso nas eleições de 2024. A informação foi confirmada pela Comissão Provisória do partido em nota.

Segundo o documento ao Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a decisão de instaurar o processo contra Marcos Adriano, ex-candidato à prefeitura nas últimas eleições, foi tomada pelo Diretório Municipal do Avante, que seguirá rigorosamente o estatuto partidário e as normas legais. A nota não detalha os motivos que levaram à abertura do processo, mas ressalta que todas as ações são baseadas na estrita observância legal.

O Avante, sob a liderança de Ronaldo Carletto, destaca seu compromisso com a justiça social e a geração de empregos. A legenda ressalta ainda seu crescimento no estado da Bahia, com 60 prefeituras com 125 prefeitos eleitos e mais de 3 mil vereadores eleitos, turbinando sua força com um enfoque baiano.

Em contato com o portal quando questionado, Marcos Adriano afirmou não ter sido notificado oficialmente sobre o processo e se mostrou tranquilo em relação à situação: “Eu não fui notificado não. Estou tranquilo com relação ao partido. Vai ser a estadual que vai dizer se vale a pena me ter no quadro ou não” alegou o ex candidato.

A ideia da possível expulsão de Marcos Adriano do Avante gerou grande repercussão nas redes sociais e nos bastidores da política conquistense. O Bahia Notícias segue acompanhando o caso.

Veja nota na íntegra:

Nota Oficial do Partido Avante

O Diretório Municipal do Partido Avante em Vitória da Conquista vem a público informar que legalmente abriu processo que pode expulsar Marcos Adriano dos seus quadros: