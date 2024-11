Avenida Atlântica, no Rio, será totalmente interditada para o G20

Na última sexta-feira (15), as Forças de Segurança do Rio de Janeiro anunciaram uma nova interdição em função dos eventos do G20. A Avenida Atlântica será fechada para veículos a partir das 6h de segunda-feira, 18, até as 18h de terça-feira, 19. O bloqueio ocorrerá entre a Rua Francisco Otaviano e a Avenida Princesa Isabel, visando facilitar o deslocamento das delegações que participarão do encontro.

A prefeitura do Rio esclareceu que não haverá áreas de lazer disponíveis na Avenida Atlântica durante o período de interdição. Para garantir a segurança e organizar o fluxo de pedestres, grades serão instaladas ao longo da via. Moradores da região poderão acessar suas residências mediante a apresentação de comprovante de residência, enquanto o estacionamento estará proibido.

Neste sábado, 16, a cidade ainda conta com a presença de militares e diversas interdições em decorrência dos eventos do G20, que incluem o U20 e a Cúpula do G20 Social. A estimativa da prefeitura é que aproximadamente 120 mil pessoas estejam na cidade até o término da cúpula, o que demanda um esquema de segurança robusto.

Os hotéis de luxo na região também estão sob vigilância reforçada, com a presença de atiradores de elite e restrições de acesso, em razão da visita de chefes de Estado e delegações de 21 países e blocos que compõem o grupo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder da China, Xi Jinping.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos