Avenida das Galáxias está em fase inicial do serviço de pavimentação; entenda

Estágio inicial de pavimentação da Avenida das Galáxias (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, realiza a fase inicial do serviço de pavimentação da Avenida das Galáxias e ruas adjacentes do bairro Bonadiman.

No momento, as equipes responsáveis atuam na limpeza da área e remoção de vegetação para a posterior implementação do sistema de drenagem. Com a colocação dos tubos, será possível executar a terraplanagem e, por fim, a pavimentação.

Inicialmente, a ação vai se concentrar em toda a Avenida das Galáxias (com a implementação de canteiro central, paisagismo, ciclovia, passeios com acessibilidade e sinalização) e em ruas próximas, também localizadas no Bonadiman, com a extensão do serviço alcançando bairros fronteiriços.

“A pavimentação dessa área era uma demanda antiga dos teixeirenses que moram na região, principalmente durante a incidência de chuvas”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Junto com o Poder Legislativo, será possível entregar uma obra que trará retorno não só na segurança e qualidade de vida, mas beneficiando também o comércio da região”.

