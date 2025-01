Avião agrícola cai em fazenda na Bahia após atingir fiação elétrica; piloto sobrevive com fraturas

Um acidente envolvendo uma aeronave agrícola foi registrado no sábado (25), em Correntina, município do oeste da Bahia. O avião modelo Ipanema 203, utilizado para pulverização de pastagem, colidiu com a fiação de rede elétrica enquanto realizava o procedimento e caiu em uma fazenda local.

O piloto, de 25 anos, natural de Paranaíba (MS), foi retirado da aeronave por funcionários da fazenda, que temiam que o avião pegasse fogo após a colisão. O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado e, após percorrer mais de 200 km até a cidade de Posse, uma equipe de resgate chegou ao local do acidente. Ao chegarem, os socorristas encontraram o piloto consciente e orientado, mas com lesões graves.

De acordo com os bombeiros, o homem apresentava escoriações na perna esquerda, uma fratura exposta na perna direita, suspeita de fratura no ombro esquerdo e sangramento na cabeça. O piloto foi imobilizado e transportado para o Hospital Municipal de Posse, com apoio do Samu.

O modelo Ipanema 203, fabricado pela Embraer, tem sido utilizado no setor agrícola por mais de 50 anos, sendo capaz de pulverizar até 200 hectares por hora. Com 8 metros de comprimento e 13,3 metros de envergadura, a aeronave pesa 1.900 kg e é movida a etanol.