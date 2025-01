Avião cai no sul da Califórnia e deixa dois mortos

Um trágico acidente aéreo abalou a cidade de Fullerton, no sul da Califórnia, quando um pequeno avião caiu sobre o telhado de um depósito de móveis. O incidente resultou na morte de duas pessoas e deixou pelo menos 18 feridos. Fullerton, situada a cerca de 40 km ao sudeste de Los Angeles, foi palco deste desastre envolvendo um monomotor modelo RV10, que tinha capacidade para transportar até seis pessoas. O impacto ocorreu em um complexo industrial de móveis, o que levou à evacuação de outras 100 pessoas devido ao risco iminente de incêndios e outros perigos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas as investigações já estão em andamento. As autoridades locais estão empenhadas em esclarecer os motivos que levaram à queda da aeronave. Entre os feridos, muitos foram rapidamente levados ao hospital, mas felizmente a maioria não corre risco de vida. Este incidente se soma a uma série de acidentes aéreos que têm ocorrido com maior frequência nos últimos meses, gerando preocupação entre especialistas e autoridades do setor de aviação.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA