Avião caiu em “parafuso chato”, diz especialista; entenda a manobra

Um avião da VoePass (antiga Passaredo) com 62 pessoas a bordo, incluindo 4 tripulantes e 58 passageiros, caiu nesta 6ª feira (9.ago.2024) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes. As causas do acidente ainda não foram determinadas, mas especialista em aviação afirma que aeronave caiu em “flat-spin”, ou “parafuso chato”, antes da queda.

Em transmissão ao vivo no YouTube, Lito Sousa, mecânico de aviões e piloto privado com 36 anos de experiência, explicou que o parafuso chato é uma condição perigosa. “Se você não tiver altitude suficiente para recuperar, é difícil sair de um flat-spin”, afirmou.

A investigação sobre as causas do acidente está sob responsabilidade do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que já enviou uma equipe ao local da queda.

“Há vários fatores que podem levar um avião a entrar em parafuso chato. Não vou especular sobre quais são, mas meteorologia, problemas operacionais ou falha de motor podem ser alguns deles. Ainda não sabemos”, acrescentou Lito Sousa. Ele descreveu o flat-spin como uma descida em espiral na qual o avião perde velocidade e, sem sustentação nas asas, é puxado para baixo pela gravidade.

O avião, um ATR-72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana de Vinhedo informou ao Poder360 que o voo 2283 caiu em uma área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro de Capela.

POLÍTICOS LAMENTAM O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava em um evento em Itajaí (SC). Ele interrompeu o discurso para informar os presentes sobre o acidente e pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas: “Parece que todos morreram” –assista (1min28s).

Os governadores de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do PR, Ratinho Jr. (PSD), estão a caminho de Vinhedo. Os 2 estavam no Espírito Santo para um encontro do Cosud (Consórcio dos Estados do Sul e do Sudeste).

Tarcísio afirmou que será montado um “gabinete de crise”, com os governos federal e estadual, e com a FAB (Força Aérea Brasileira). Disse também que as providências serão tomadas assim que ele chegar à cidade.

SITE DA VOEPASS O site da companhia aérea apresentou muita instabilidade no momento do acidente. Chegou a ficar fora do ar. Agora mostra uma imagem estática com contatos para os familiares das pessoas a bordo e também para profissionais da imprensa.

Leia a íntegra da nota da Voepass divulgada nesta 6ª feira (9.ago):

“A Voepass Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo-SP. A aeronave decolou de Cascavel-PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

“A Voepass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

“A companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.”