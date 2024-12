Avião com 67 passageiros cai no Cazaquistão; 28 sobrevivem. Vídeo

Um avião com 67 passageiros caiu no Cazaquistão na madrugada desta quarta-feira (25/12). Pelo menos 28 pessoas sobreviveram, segundo informações da imprensa internacional. Elas recebem atendimento em hospitais da cidade de Aktau, onde houve o acidente.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave da Azerbaijan Airlines, fabricada pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), arrisca um pouso de emergência a cerca de 3km do centro urbano de Aktau e na costa do Mar Cáspio. Após oscilar no ar e perder altitude, o piloto tenta tocar o solo, mas o avião o atinge com força e pega fogo.

Em outro vídeo, feito no local exato do acidente, aparecem pessoas feridas e desorientadas próximas à fuselagem da aeronave. Equipes de resgate correm para socorrê-las.

“Um avião que fazia a rota Baku-Grozny caiu perto da cidade de Aktau. Pertence à Azerbaijan Airlines”, informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão no Telegram.

O órgão de vigilância da aviação da Rússia destacou, em comunicado, que informações preliminares sugerem que o piloto decidiu fazer o pouso de emergência após atingir um pássaro.

Segundo o The Guardian, havia 62 passageiros e cinco tripulantes a bordo do voo. De acordo com informações preliminares, a lista de passageiros incluiu 37 cidadãos do Azerbaijão, 16 russos, seis pessoas do Cazaquistão e três do Quirguistão.

Agências de notícias russas detalharam que o avião voava de Baku para Grozny, na Chechênia, mas foi redirecionado por causa do nevoeiro em Grozny.

Aguarde mais informações