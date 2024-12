Avião com dez pessoas cai em avenida de Gramado (RS)

Uma queda de aeronave de pequeno porte foi registrada na manhã deste domingo (22) em Gramado, no Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu na avenida das Hortênsias, uma via que conecta Gramado a Canela, e resultou em danos a algumas lojas na área. O local do acidente está repleto de destroços, e as equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, estão trabalhando para controlar a situação. Havia dez pessoas no avião, mas não há informações sobre mortos. Ao menos 15 feridos foram levados para hospitais da região.

As condições climáticas na região são desfavoráveis, com chuvas e névoa, o que pode complicar as operações de resgate e investigação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas que levaram à queda da aeronave. As autoridades estão se mobilizando para apurar os detalhes do ocorrido.

O vice-governador do estado, Gabriel Souza, e o Ministro Paulo Pimenta manifestaram suas condolências às vítimas do acidente. Ambos estão acompanhando de perto a evolução da situação e as ações de socorro. A comunidade local está em estado de choque diante do trágico evento.

As investigações sobre o acidente devem começar assim que as condições permitirem, e as autoridades esperam esclarecer o que levou à queda da aeronave. A prioridade agora é garantir a segurança dos envolvidos e prestar assistência às pessoas afetadas.

