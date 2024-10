Avião da Abaeté cai em meio a tempestade no interior de SP; piloto de Guanambi está entre vítimas

Um piloto de Guanambi, no Sudoeste baiano, está entre as cinco vítimas de um avião de pequeno porte da empresa baiana Abaeté, que caiu no final da tarde desta quarta-feira (23) em uma área de mata no município de Serra Branca, no interior de São Paulo.

Foto: Reprodução/TV Vanguarda

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o avião foi localizado pelas equipes de resgate já durante a noite. Conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião sumiu dos radares de monitoramento às 18h39 após sair de Florianópolis (SC) com destino a Belo Horizonte (MG). O piloto do avião, identificado pelo prenome de Jeferson, é natural de Guanambi.

Conforme o G1, moradores da região relataram um ruído seguido de um estrondo de explosão. A Defesa Civil de São Paulo informou que durante a tarde choveu pelo menos 40 milímetros em 6 horas na cidade. A aeronave caiu em uma área de mata em uma região de difícil acesso. As causas do acidente e a identidade dos ocupantes ainda serão apuradas.