Avião da FAB com brasileiros deportados dos EUA chega a Belo Horizonte

O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos sob o novo governo de Donald Trump pousou na noite desta sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) transportou 96 pessoas que desembarcaram em Fortaleza antes de seguir para Minas Gerais. Ao todo, 111 deportados deixaram os EUA nesta sexta.

Os passageiros relataram que passaram até 12 horas sem alimentação durante o voo e que viajaram algemados, prática adotada pelo governo americano em deportações. No entanto, ao chegarem a Fortaleza, as algemas foram retiradas antes do embarque para Belo Horizonte. A recepção aos deportados contou com apoio do governo brasileiro. A Fecomercio anunciou que oferecerá transporte, alimentação e hospedagem aos imigrantes no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, por um período de dez dias. Além disso, os interessados terão acesso a capacitação profissional.

O uso de algemas durante o voo tem sido motivo de impasse entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Em janeiro, no primeiro voo de deportados da nova gestão Trump, brasileiros desembarcaram algemados durante uma conexão em Manaus. O episódio gerou críticas, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que os próximos voos não tenham o uso desse recurso.

O Itamaraty informou que cobrará explicações dos EUA sobre as condições em que os deportados foram transportados. O governo brasileiro também enviou um diplomata para acompanhar o mais recente embarque de repatriados, a fim de garantir um tratamento mais humanizado aos imigrantes. Desde 2020, mais de 7.000 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. A nova administração americana reforçou medidas rígidas contra imigrantes irregulares, priorizando expulsões em massa, uma das principais promessas de campanha de Donald Trump.

