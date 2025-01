Avião da FAB enfrenta problema técnico em teste e faz pouso de emergência em Brasília

Na manhã desta quinta-feira (9), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Brasília. O voo, que era uma missão de teste, enfrentou problemas técnicos, mas felizmente não houve feridos entre os ocupantes. A aeronave envolvida no incidente foi um C-95 Bandeirante, que conseguiu aterrissar sem maiores complicações. As autoridades competentes, incluindo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), iniciarão uma investigação para determinar as causas dos problemas que levaram ao pouso forçado. Apesar do ocorrido, a operação do aeroporto não foi afetada. Os voos programados continuaram normalmente, com pousos e decolagens ocorrendo sem interrupções.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira