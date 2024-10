Avião de Lula apresenta ‘problema técnico’ após decolagem no México

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou uma falha técnica assim que decolou da Cidade do México nesta terça-feira (1º). Lula estava na cidade para a posse da nova presidente do México, Claudia Sheinbaum. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave está queimando combustível para retornar à capital mexicana. Lula voltará ao Brasil em outro avião.

Veja abaixo a nota da FAB, assinada pelo brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica:

“Informo que a aeronave presidencial VC-1, que transporta o Senhor Presidente da República no trecho entre o México e o Brasil, apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10). Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília”.

