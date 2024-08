Avião de pequeno porte cai em Apiacás, na zona rural de Mato Grosso

Na manhã desta quinta-feira (15), um avião de pouso convencional com dois motores, modelo King Air, caiu na zona rural da cidade de Apiacás, localizada a 1.005 km de Cuiabá. O modelo estava com seis pessoas abordo, mas até o momento desta reportagem, a Polícia Militar do MT não havia informado sobre o número de vítimas. Conforme a Polícia Militar, a queda foi em uma fazenda, que fica na zona rural do município e próximo ao Rio Teles Pires, localidade conhecida por “Paredão”. A aeronave possuia capacidade para sete pessoas, conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), contando tripulantes e passageiros.

