Avião de pequeno porte cai em Belo Horizonte e atinge duas casas

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu duas casas no bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado, 11. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um homem (piloto) e uma mulher (passageira) ocupavam a aeronave e foram retirados das ferragens desacordados e politraumatizados. A corporação informou ainda que o incidente não provocou incêndio e que não há vítimas em terra. Um perito da aeronáutica foi acionado para apurar o motivo da queda do monomotor. Mais cedo, outro avião de pequeno porte passou por problemas em Sabará, na Região Metropolitana de BH. O piloto, entretanto, fez um pouso forçado no bairro Morro Vermelho, na região da mata, utilizando um paraquedas. O veículo transportava seis pessoas, sendo que todas saíram conscientes e sem lesões do monomotor.

Queda de avião em Minas Gerais neste sábado com sistema de paraquedas acionado. pic.twitter.com/jTzzb7wexP — A TROMBETA (@ATROMBETA3) March 11, 2023