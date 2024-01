Avião de pequeno porte cai na Grande São Paulo e mata duas pessoas

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira, 24, em Rio Grande da Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram. ” O Corpo de Bombeiros confirma 2 vítimas fatais, com os óbitos óbvios confirmados ainda no local”, informou. Em comunicado, as autoridades informaram que foram notificados do ocorrido às 10h07. Equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local. “O CB recebeu solicitações para auxiliar na queda de um avião de pequeno porte na Rua Teresinha Arnone Cateluci, 6, Bairro Pedreira em Rio Grande da Serra. O policiamento confirma a aeronave no local, o CB disponibilizou 4 viaturas, esperando para saber se há vítimas”, diz o comunicado do Corpo de Bombeiros, informando que o avião está 10 minutos mata a dentro. As autoridades informam que as equipes já estão no local, junto com ambulâncias do SAMU.

