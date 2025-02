Avião de resgate médico que caiu na Filadélfia transportava 6 pessoas

O avião que caiu nas proximidades de um shopping center na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, tinha seis pessoas a bordo. A aeronave modelo Learjet 55 caiu na noite desta sexta-feira (31/1). A informação foi divulgada pela TV CBS News Philadelphia.

As seis pessoas que estavam a bordo do avião acidentado eram dois pilotos, dois médicos, um paciente e um acompanhante. A informação foi divulgada pelo secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy. O destino do voo era o Aeroporto Nacional Springfield-Branson, no Missouri. Não há informações sobre a situação das vítimas.

Câmeras capturaram o momento da queda. Os vídeos circulam na internet mostrando o fogo no local e equipes de bombeiros fazendo o combate às chamas.

O acidente já está em investigação, conforme divulgado pela Aministração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Este é o segundo acidente aéreo nos Estados Unidos em dois dias. Na última quarta-feira (29/1), um avião com 60 passageiros e quatro tripulantes caiu perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington D.C.. A aeronave comercial se chocou com um helicóptero no qual estavam três soldados. Não houve sobreviventes.