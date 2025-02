Avião de transporte médico cai em área urbana na Filadéfia

Aeronave que levava criança e outras cinco pessoas cai em bairro densamente povoado logo após a decolagem. Todos a bordo eram mexicanos. Acidente ocorre dias após o pior desastre aéreo dos últimos 20 anos nos EUA.Um avião de transporte médico que transportava uma criança, sua mãe e quatro tripulantes caiu nesta sexta-feira (31/02) em um bairro da Filadélfia, nos Estados Unidos, logo após a decolagem. A aeronave explodiu e gerou uma bola de fogo que engoliu várias casas. O acidente ocorreu apenas dois dias após o desastre aéreo mais mortal dos EUA em 20 anos.

A Jet Rescue Air Ambulance, que operava o avião Learjet 55, informou em nota que não era possível “confirmar nenhum sobrevivente.” Ao menos seis pessoas em solo foram encaminhadas para um hospital na região. A aeronave desapareceu rapidamente dos radares após decolar do aeroporto às 18h06, no horário local, e subir a uma altitude de 1.600 pés (487 metros).

O avião caiu em um cruzamento movimentado perto do Roosevelt Mall, um shopping center ao ar livre no bairro densamente povoado de Rhawnhurst. Registros de vídeo feitos momentos após o acidente mostravam cenas caóticas com destroços espalhados pelas ruas, uma enorme uma coluna de fumaça e sirenes.

Todos que estavam a bordo eram cidadãos do México. A criança estava sendo transportada de volta para casa, segundo o porta-voz da Jet Rescue, Shai Gold. O destino final do voo era Tijuana, após uma parada no Missouri.

Gold disse que a tripulação era experiente e todos os que tomam parte nesses voos passam por um treinamento rigoroso “Todas as aeronaves passam por manutenção, nem um centavo é poupado porque sabemos que nossa missão é muito crítica.” O avião era registrado no México onde a Jet Rescue está sediada. A empresa realiza operações no México e nos EUA.

Segundo acidente em poucos dias

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou em uma entrevista coletiva na sexta-feira que as autoridades têm poucas esperanças de encontrar sobreviventes. “Sabemos que haverá perdas”, disse.

O hospital universitário Temple informou que seis pessoas com ferimentos causados pelo acidente receberam tratamento no local, sendo que três delas pessoas já haviam sido liberadas e as outras estavam em boas condições de saúde.

O acidente na Filadélfia foi o segundo em 15 meses para Jet Rescue. Em 2023, cinco tripulantes morreram quando uma de suas aeronaves atravessou uma pista de pouso no estado central mexicano de Morelos e caiu em uma encosta.

Na quarta-feira à noite, um helicóptero militar, com três pessoas a bordo, e um avião comercial Bombardier CRJ700 da American Eagle, com 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiram no momento do pouso da aeronave de passageiros no aeroporto Ronald Reagan, em Washington. Não houve sobreviventes.

rc (AP, DPA)

