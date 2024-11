Avião faz pouso de urgência em aeroporto de Salvador nesta sexta; aeronave saiu de SP com destino ao Catar

Uma aeronave fez um pouso de emergência na manhã desta sexta-feira (15) no Aeroporto Internacional de Salvador. O Airbus 350 da Qatar Airways tinha saído do aeroporto de Guarulhos (SP) com destino a Doha, no Catar, quando precisou fazer um pouso de emergência na capital baiana.

Ao Bahia Notícias, a concessionária que opera o aeroporto soteropolitano [Salvador Bahia Airport] confirmou a situação e informou que o pouso foi feito sem problemas para os passageiros e tripulação. “A manobra aconteceu em segurança e sem impactos à operação do aeroporto, que segue operando normalmente para pousos e decolagens”, diz a nota.