Avião fez curva brusca e teve queda de quase 4 mil metros em um minuto

Aeronave levava 62 pessoas de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP); segundo o governador de São Paulo, não há sobreviventes.

O avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9), fez uma curva inesperada e caiu quase 4 mil metros em um segundo. As informações foram coletadas pelo portal g1 através da plataforma de monitoramento de aeronaves Flightradar.

O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em voo da VoePass, antiga Passaredo. A previsão de chegada em Guarulhos era às 13h50. O acidente com o voo de matrícula PTB 2283 aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

De acordo com o g1, a aeronave atingiu 5 mil metros de altitude às 12h23 e seguiu nessa altura até as 13h21, quando começou a cair. Nesse momento, fez uma curva busca e, um minuto depois, a altitude estava em 1.250 metros.

A aeronave turboélice levava 58 passageiros e quatro tripulantes. De acordo com o governador de São Paulo e a prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes.

A empresa informou que não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. “A VoePass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”, disse em nota. O nome das pessoas que estavam a bordo ainda não foi divulgado.