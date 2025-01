Avião pega fogo com 176 pessoas a bordo na Coreia do Sul; veja as imagens

Um incêndio em um avião da Airbus levou à evacuação de quase 200 pessoas no aeroporto de Busan, na Coreia do Sul, nesta terça-feira (28). Segundo as autoridades, três passageiros ficaram feridos ao tentar escapar da aeronave.

De acordo com a BBC, as chamas começaram na parte traseira do avião, que se preparava para decolar com destino a Hong Kong, por volta das 22h26 (horário local). Equipes de bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram conter o fogo.

A aeronave transportava 169 passageiros e sete tripulantes no momento do incidente. As autoridades sul-coreanas estão investigando as causas do incêndio.

O caso ocorre cerca de um mês após um trágico acidente aéreo envolvendo um avião da Jeju Air, que caiu em Muan, também na Coreia do Sul. O desastre resultou na morte de 179 pessoas, com apenas duas sobreviventes, tornando-se um dos piores da história do país.



Ongoing ! An Air Busan Airbus A321 aircraft caught fire at Gimhae International Airport (PUS).

At around 10:30pm local time on the 28th, a fire broke out in the tail section of an Air Busan plane bound for Hong Kong at Gimhae Airport.

It was reported that all 170 passengers… pic.twitter.com/pa1CwaUEj6

