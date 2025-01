Avião que caiu em Ubatuba pertence à família de fazendeiro de Goiás

O avião de pequeno porte que caiu na manhã desta quinta-feira (9), na orla da Praia do Cruzeiro, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, pertence à família do produtor rural Nelvo Fries, de acordo com o Registro Aeronautico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Uma pessoa morreu (piloto) e outras cinco ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Quatro delas estavam na aeronave, sendo dois adultos e duas crianças.

Já a outra vítima estava em uma praça próxima ao local onde o avião explodiu. Ainda não se sabe a identidade das vítimas. Conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), braço regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

A aeronave, de prefixo PR-GFS e modelo Cessna Citation 525 CJ1, saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), onde a família Fries atua, e tentou pousar em Ubatuba no fim da manhã desta quinta. A Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto da cidade, afirmou que a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado e a cabeceira 09, indo em direção à Praia do Cruzeiro. “As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada”, disse.

Segundo informações preliminares da concessionária, uma mulher e uma criança que estavam em terra teriam sido atingidas, mas o Corpo de Bombeiros afirma que apenas uma pessoa que estava fora do avião ficou ferida. Ela teria sido encaminhada para um hospital da região após apresentar uma fratura. O piloto estava preso nas ferragens quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram para atender à ocorrência.

Ele chegou a ser retirado – estava em parada cardiorrespiratória -, mas não resistiu aos ferimentos. No interior da aeronave, seriam quatro passageiros de uma mesma família: pai, mãe e dois filhos (um menino e uma menina). “Eles foram socorridos e, aparentemente, (estão) estabilizados, conscientes e orientados”, disse Karoline. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Ubatuba.

De acordo com a instituição, há cinco vítimas do acidente no hospital, sendo três adultos e duas crianças. A Santa Casa informou que um adulto está em estado grave e uma criança sob monitoramento, em situação “potencialmente grave”.

Apuração do acidente

O Corpo de Bombeiros não considera o acidente como uma queda, e sim como uma “excursão de pista”, quando a aeronave sai da pista na hora do pouso ou da decolagem. Com a situação controlada, o processo de remoção do avião pelos órgãos responsáveis estava previsto para começar ainda nesta quinta.

A Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, a Secretaria da Segurança, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atendimento no local. Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com operação negada para táxi aéreo. A Força Aérea afirmou que, na ação inicial para apurar o ocorrido, que começa a ser realizada em Ubatuba, são utilizadas técnicas específicas, “conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo