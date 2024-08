Avião que caiu em Vinhedo perdeu 4 mil metros de altitude em 1 minuto

O avião que caiu e matou 61 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), perdeu 4 mil metros de altitude em 1 minuto. Segundo dados do site Flightradar24, o transponder de voo da aeronave transmitia uma velocidade vertical entre 2.400 metros por minuto. O avião tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Às 12h23min, o site mostra que o avião subiu até atingir 5 mil metros de altitude, permanecendo nesta altura até 13h21min. A partir desse horário, registra uma perda de altitude da aeronave. A queda durou cerca de um minuto e aconteceu a cerca de 4 mil metros de altura. No X (antigo Twitter), o Flightradar24 publicou um alerta ativo de formação de gelo severo entre 3,6 mil e 6,4 mil metros de altura. A aeronave voava a quase 5,2 mil metros pouco antes do acidente.

The last 60 seconds of the flight, the transponder of flight #2Z2283 was transmitting a vertical speed between -8.000 and -24.000 feet per minute. pic.twitter.com/imJISi4R81

— Flightradar24 (@flightradar24) August 9, 2024